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Дети-школьники в каждой третьей семье Пскова проведут летние каникулы дома — опрос

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Лето 2026 года в каждой третьей псковской семье школьники проведут дома. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие родители школьников из Пскова с 4 по 29 марта.

Изображение сгенерировано нейросетью

Два наиболее популярных варианта досуга школьников во время летних каникул этого года: все три месяца провести в городе, либо поехать на дачу или в деревню (так ответили 33% и 31% родителей соответственно).

Еще 14% детей поедут в оздоровительные или спортивные лагеря. Отдых на побережье Черного моря в этом году планируют 7% родителей. Дети 4% опрошенных летом отправятся в путешествие к известным туристическим центрам страны.

Еще 4% родителей планируют поездку за рубеж: чаще всего в Турцию, Египет или Таиланд. У 4% опрошенных дети будут посещать пришкольные лагеря. Другие варианты, среди которых санаторий, поход, поездка к родственникам, слет, назвали 3% родителей. 

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