 
Общество

Сквер у здания администрации благоустроили в Локне

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Завершились работы по благоустройству сквера у здания администрации Локнянского муниципального округа, сообщил глава округа Иван Белугин в Мах.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Мах

«Рад сообщить, что работы по благоустройству сквера у здания администрации округа, дома №31/8 на улице Первомайской, полностью завершены. Подрядная организация выполнила весь комплекс работ в полном объёме. Сегодня сквер полностью обновлён: уложена тротуарная плитка, установлены бордюры, смонтировано освещение, высажены молодые голубые ели. Пространство стало современным, удобным и по-настоящему комфортным для жителей», - сообщил Иван Белугин.

Он добавил, что этот сквер был выбран самими жителями в ходе голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». С 2025 года она входит в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Это ещё раз подтверждает: именно активность людей определяет, какие территории преображаются в первую очередь. И сейчас у нас есть возможность продолжить эту работу. До 12 июня продолжается всероссийское голосование за объекты благоустройства. Именно жители решают, какая территория будет приведена в порядок в 2027 году», - подчеркнул Иван Белугин.

В Локне на выбор представлены три территории:

  • у дома №13 на улице Советской;
  • у дома №47 на улице Первомайской;
  • территория перед домом 2а на площади Ленина.

«Призываю всех принять участие. От каждого голоса зависит, каким будет наш округ дальше», - призвал глава округа.

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Пресс-портреты

Белугин Иван Дмитриевич

Белугин Иван Дмитриевич

Глава Локнянского муниципального округа Псковской области.

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