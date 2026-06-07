Депутат Заксобрания Псковской области Виктор Антонов отмечает 75-летие

Сегодня юбилей отмечает Виктор Антонов – человек, чье имя для псковской медицины давно является нарицательным.

Депутат Законодательного Собрания Псковской области, заслуженный врач РФ, кавалер орденов Почета и святого благоверного царевича Димитрия, обладатель Почётного знака Государственной Думы «За заслуги в развитии парламентаризма» - вот далеко не все его регалии и награды.

Врач в этом списке – главное. За полвека, которые Виктор Антонов посвятил профессии, число спасенных им жизней давно превысило среднестатистические рамки. Можно смело считать, что речь идет о населении маленького городка.

Работая главным врачом Псковской областной клинической больницы с 1986 по 2007 год, для здравоохранения Псковской области он сделал почти невозможное. В 90-е годы, когда в стране была разруха и хаос, вверенная ему больница стала одной из лучших на Северо-Западе. Псковским врачам завидовали: они работали на оборудовании, о котором коллеги из других регионов и мечтать не могли. Открывались новые корпуса, апробировались новые методики, многие проекты и начинания получали поддержку областной власти. Да и текучки кадров, ставшей проклятием 90-х, практически не было. Фантастика!

Тридцать лет спустя к Антонову только один вопрос: как он все это смог? Задает его и сам именинник. Откуда он брал силы работать, как заведенный, решать нерешаемые вопросы, предвидеть, прогнозировать, вдохновлять врачей и убеждать их в том, что сложные времена непременно пройдут, устанавливать дипломатические связи с властью и потенциальными партнерами и при всем этом грузе проблем оставаться оперирующим хирургом?

Единственного, точнее единственно правильного ответа на этот вопрос нет. Но если уже все переводить на любимый Антоновым язык цифр, то процентов 80 в его личной истории занимает характер. Такая вот природная особенность: поступать не благодаря, а вопреки. А еще бросать вызов самому себе и следовать интуиции. Возможно, это именно то, что психологи называют предназначением.

И вот сейчас вы удивитесь: в медицину заслуженный врач РФ Виктор Антонов пришел случайно. А в Псковской области оказался благодаря… радиоле!

Но обо всем по порядку.

Будущий доктор родился 7 июня 1951 года в селе Мельниково Новичихинского района Алтайского края. Он был самым обычным мальчишкой, который до поры до времени о профессии не задумывался. Да и пример брать было особенно не с кого: в семье и в ближайшем окружении медициной никто не занимался. Учился Виктор, как бы сейчас сказали, «ровненько». В сельской школе без всяких там уклонов. Их тогда просто не было.

После 9 класса Виктор Антонов переехал в Новороссийск. Родня пыталась уговорить его поступать в военное училище, но в армии он себя не представлял. Зато желания брать себя «на слабо» и идти сложным путем, было у юноши не занимать. Поэтому, узнав о «космическом» конкурсе в Кубанский мединститут (16 человек на место), Виктор решил, что будет поступать именно туда. Не потому, что чувствовал призвание (оно, напомним, пришло позже), а потому что задача была трудновыполнимой, а значит особенно желанной. Первая неудача только укрепила юношу в принятом решении. Со второй попытки Виктор стал студентом факультета лечебного дела.

Погружение в профессию началось с первых курсов. Виктор Васильевич вообще довольно рано определился со специализацией – хирургией, которая, в свою очередь, раскрывала лучшее, что было дано ему от рождения: ответственность, стрессоустойчивость, твердость, умение быстро принимать решения, хорошую физическую форму. Природная предрасположенность, умноженная на личные усилия, рано или поздно приводит к прекрасному результату. Особенно если рядом хорошие учителя. И в этом смысле Антонову повезло. Его наставниками были фронтовые врачи – виртуозы своего дела, воспитавшие не одно поколение гениальных хирургов.

Окончив вуз, Виктор Антонов год прошел интернатуру. А потом произошла встреча, которая изменила все. В институт приехали представители от Псковской области и сделали предложение, от которого невозможно было отказаться.

- В Краснодаре я оставаться не хотел, меня там ничего не держало. А возвращаться было некуда, - вспоминает Виктор Васильевич. – Поэтому довольно быстро согласился. Псковская область ассоциировалась у меня исключительно с радиолами, которые производились в Великих Луках и были в домах многих моих односельчан. Но мысль о том, что я когда-нибудь буду там жить, никогда не приходила мне в голову. Но прошло уже 50 лет, и мои корни теперь здесь.

В 1976-м году Виктор Антонов был принят на должность хирурга в Локнянскую районную больницу. Через три года его назначили главным врачом, а в 1985-м году избрали депутатом Локнянского районного Совета народных депутатов. Приблизительно в это же время Антонов был отправлен в Москву на курсы резерва руководящих кадров министерства здравоохранения СССР. В 1985 году он возглавил Псковскую городскую больницу, а в конце 1986-го стал главным врачом Псковской областной больницы.

Шок и уныние – первое, что испытал новый руководитель, осмотрев свое «королевство». Главная больница Псковской области никак не соответствовала своему высокому назначению: корпуса «убитые», условия для пациентов прямо таки спартанские, про врачей и говорить нечего. Особенно запомнился Виктору Васильевичу запах тухлой капусты в отделении эндокринологии. Его родная Локнянская больница выглядела намного лучше!

Но надо знать Антонова: чем хуже обстоит дело, тем решительнее он берется за дело. Уже на первом году его работы были приведены в порядок гараж и цитологическая лаборатория. А потом в жизни главного врача случился очередной крутой поворот: в 1990-м году Виктор Антонов был избран депутатом и членом Верховного совета РСФСР.

- Высокий статус позволил мне обивать пороги министерств и выпрашивать деньги на вполне законных основаниях, - рассказывает Виктор Васильевич. – В начале 90-х больница превратилась в большую стройку.

Появились трехэтажный терапевтический корпус, переход между урологическим и основным зданием и надстройка к нему, физиотерапевтический корпус с конференц-залом и реабилитационным отделением, отремонтированы отделения крыши всех зданий, благоустроена территория. Создан единственный в области консультативно-диагностический центр, открыты десять (!) новых отделений. Именно Антонов инициировал и курировал строительство операционного корпуса, который открылся в 2008 году, когда Виктор Васильевич покинул пост главного врача после избрания его депутатом Государственной Думы.

Большинство врачей, работавших с Антоновым, называют 90-е и начало нулевых годов золотым веком псковской областной больницы. Именно в это время были освоены революционные на тот момент методы диагностики и лечения. Вот лишь несколько примеров: в 1992-м году проведены первые операции эндопротезирования тазобедренного сустава и освоены лапароскопические операции , в 1994-м году впервые имплантированы искусственный хрусталик и кардиостимуляторы, а в 1995-м открыто отделение компьютерной томографии.

- Более четверти века мне посчастливилось быть главным врачом больницы, которую без преувеличения можно назвать флагманом псковского здравоохранения, - говорит Виктор Антонов. – Я безмерно благодарен своей команде - докторам, которые откликались на всё новое и задали такую высокую планку, что работать вполсилы было просто стыдно. Особые слова признательности – бывшему губернатору Евгению Эдуардовичу Михайлову. До сих пор удивляюсь, как ему удалось выпросить у Президента РФ Путина такую огромную сумму на оснащение псковского здравоохранения. А это более 40 миллионов долларов. Революционные преобразования нашей больницы стали возможными во многом благодаря его поддержке. Не было месяца, чтобы он не интересовался больницей. Причем, его вопросы не были дежурными. Он приходил в мой кабинет, слушал, записывал, вникал в детали, и в результате мы получали реальную помощь.

В 2000-м году произошло революционное не только для Псковской областной больницы, но и всей Псковской области событие: президент России Владимир Путин выделил транш в размере 40 миллионов долларов на приобретение медицинского оборудования. На эти деньги были закуплены магнитно-резонансные томографы, гамма-камера, лаборатория, рентген – и УЗИ аппараты. Всю эту технику администрация области распределила между областной больницей, детской больницей, тубдиспансером и Великими Луками.

- Мы долго не могли поверить в реальность происходящего, - вспоминает один из работавших тогда врачей. - На фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране на нас как будто манна небесная свалилась. Виктор Васильевич наверняка помнит, как мы разгружали 50 трейлеров с высокотехнологичным оборудованием. Для его хранения были арендованы складские помещения на улице Советской Армии и на радиозаводе. Техника устанавливалась в течение года.

Конечно, в одной короткой публикации не расскажешь обо всем, что пришлось пережить и чего удалось добиться Виктору Антонову на посту главного врача областной больницы.

В том числе и об общественной работе. Добавим одной строкой: с 1992 по 2010 год на общественных началах Виктор Васильевич возглавлял псковское региональное отделение Российского детского фонда. За это время организацию удалось не только сохранить (учитывая реалии 90-х это вообще подвиг), но и оказать помощь малоимущим семьям на десятки миллионов рублей.

Историй, подобных этой, хватило бы на целую книгу, и, возможно, когда-нибудь она увидит свет. Работу над новым изданием Виктор Васильевич уже начал.

А в 2022 году вышла первая книга врача и депутата – «Летопись псковской медицины». Она посвящена 58 сотрудникам Псковской областной больницы, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Коллективу авторов, который возглавил Виктор Антонов, удалось найти и обобщить сведения о боевом пути медиков и их послевоенной деятельности. В книге много фотографий, сканов исторических документов, воспоминаний родственников, цитат из наградных листов, графических работ. «Летопись псковской медицины» стала одним из победителей областного конкурса на лучшую книгоиздательскую продукцию «Книга года», проводимого Псковской областной универсальной научной библиотекой имени В. Я. Курбатова.

В этом году выйдет такое же документально-историческое издание, посвященное великолукским медикам – участникам войны.

Виктор Антонов давно ушел из практической медицины, но остался человеком, у которого за все болит сердце, иногда, к сожалению, в буквальном смысле. Он продолжает переживать за своих коллег и пациентов. И вообще за все, что происходит в отечественном здравоохранении. Будучи депутатом, свое мнение – часто нелицеприятное - он высказывает прямо и аргументировано. Даже если оно, это мнение, идет вразрез с общепринятой позицией. Что-либо противопоставить его опыту сложно.

Поздравляем Виктора Васильевича с юбилеем. Пусть все созданное им процветает и совершенствуется, а сбываются только благоприятные прогнозы.

Ульяна Михайлова

Коллектив редакции Псковской Ленты Новостей присоединяется к поздравлениям и желает Виктору Васильевичу Антонову крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях.