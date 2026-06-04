Защитник блогера Алексея Малова* обжалует штраф в псковском суде

Защитник бывшего депутата Гдовского районного Собрания, блогера Алексея Малова* обжалует в областной суд постановление о привлечении иноагента к административной ответственности, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В Псковский областной суд поступила жалоба защитника на постановление судьи Печорского районного суда, которым Алексей Малов* признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Судебное заседание по рассмотрению жалобы назначено на 29 июня в 11:30.

Ранее по итогам рассмотрения дела блогер признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.