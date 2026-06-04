В МВД рассказали о признаках попадания номера телефона в мошеннические базы

Резкое увеличение количества мошеннических уведомлений может указывать на утечку номера телефона в базы данных злоумышленников. Об этом 4 июня предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
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Согласно данным ведомства, пользователи могут сталкиваться с десятками различных мошеннических сценариев одновременно. Злоумышленники ежедневно рассылают сообщения о доставке посылок, перерасчете пенсий, медицинских обследованиях, событиях в домовых чатах или взломе аккаунтов.
В МВД также сообщили, что подобная активность свидетельствует о том, что номер попал в списки мошеннических кол-центров или был отмечен в их CRM-системах как «активный». Это происходит, если человек ранее отвечал на звонки, вступал в переписку или переходил по подозрительным ссылкам.
При резком росте числа подозрительных сообщений эксперты рекомендуют провести ревизию личных сведений в открытом доступе и усилить настройки приватности в мессенджерах. В частности, ведомство советует запретить добавление в группы всем, кроме списка контактов, и скрыть номер телефона от посторонних лиц, пишут «Известия».
Кроме того, в МВД призвали ограничить возможность поиска аккаунта по номеру телефона и запретить незнакомым контактам писать сообщения первыми. Эти меры позволяют минимизировать риск взаимодействия с преступными группами, использующими покупные базы данных для массовых рассылок.