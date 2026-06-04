В МВД рассказали о признаках попадания номера телефона в мошеннические базы

Резкое увеличение количества мошеннических уведомлений может указывать на утечку номера телефона в базы данных злоумышленников. Об этом 4 июня предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

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Согласно данным ведомства, пользователи могут сталкиваться с десятками различных мошеннических сценариев одновременно. Злоумышленники ежедневно рассылают сообщения о доставке посылок, перерасчете пенсий, медицинских обследованиях, событиях в домовых чатах или взломе аккаунтов.

В МВД также сообщили, что подобная активность свидетельствует о том, что номер попал в списки мошеннических кол-центров или был отмечен в их CRM-системах как «активный». Это происходит, если человек ранее отвечал на звонки, вступал в переписку или переходил по подозрительным ссылкам.

«Злоумышленники нередко тестируют разные сценарии одновременно, пытаясь определить, какая легенда вызовет доверие. При этом сами сообщения могут поступать от разных групп мошенников, которые приобретают готовые базы для обзвона и рассылок», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

При резком росте числа подозрительных сообщений эксперты рекомендуют провести ревизию личных сведений в открытом доступе и усилить настройки приватности в мессенджерах. В частности, ведомство советует запретить добавление в группы всем, кроме списка контактов, и скрыть номер телефона от посторонних лиц, пишут «Известия».

Кроме того, в МВД призвали ограничить возможность поиска аккаунта по номеру телефона и запретить незнакомым контактам писать сообщения первыми. Эти меры позволяют минимизировать риск взаимодействия с преступными группами, использующими покупные базы данных для массовых рассылок.