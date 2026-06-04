«Макс» запустит прямые трансляции в каналах с платформой «VK Видео»

«Макс» в ближайшее время планирует запустить прямые трансляции в каналах с аудиторией более 10 тысяч человек, сообщила онлайн-платформа.

«"Макс" начал тестировать прямые трансляции в каналах. ...В ближайшее время функциональность станет доступна всем авторам нацмессенджера с аудиторией более 10 тысяч подписчиков», - говорится в сообщении.

Трансляции будут реализованы через интеграцию с платформой «VK Видео».

Для запуска эфира автору необходимо будет добавить чат-бот трансляций в администраторы своего канала, в боте выбрать «Запустить трансляцию» и канал, вставить ссылку на эфир из «VK Видео» и опубликовать или запланировать пост с трансляцией.

Подписчики получат уведомление о начале трансляции и увидят специальный значок рядом с аватаркой канала в списке чатов, а также смогут присоединиться к просмотру эфира, нажав на кнопку «Открыть» в канале.

«Макс» - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение «Макс» включено в реестр российского программного обеспечения. По данным на конец апреля количество публичных и приватных каналов превысило 7 миллионов, а их суммарная аудитория достигла 300 миллионов, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что мессенджер MAX больше не доступен в App Store.