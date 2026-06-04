 
Общество

«Макс» запустит прямые трансляции в каналах с платформой «VK Видео»

0

«Макс» в ближайшее время планирует запустить прямые трансляции в каналах с аудиторией более 10 тысяч человек, сообщила онлайн-платформа.

«"Макс" начал тестировать прямые трансляции в каналах. ...В ближайшее время функциональность станет доступна всем авторам нацмессенджера с аудиторией более 10 тысяч подписчиков», - говорится в сообщении.

Трансляции будут реализованы через интеграцию с платформой «VK Видео».

Для запуска эфира автору необходимо будет добавить чат-бот трансляций в администраторы своего канала, в боте выбрать «Запустить трансляцию» и канал, вставить ссылку на эфир из «VK Видео» и опубликовать или запланировать пост с трансляцией.

Подписчики получат уведомление о начале трансляции и увидят специальный значок рядом с аватаркой канала в списке чатов, а также смогут присоединиться к просмотру эфира, нажав на кнопку «Открыть» в канале.

«Макс» - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение «Макс» включено в реестр российского программного обеспечения. По данным на конец апреля количество публичных и приватных каналов превысило 7 миллионов, а их суммарная аудитория достигла 300 миллионов, пишет РИА Новости

Ранее сообщалось, что мессенджер MAX больше не доступен в App Store. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026