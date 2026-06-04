Почему мошенники чаще всего атакуют в день объявления выплат, ответил эксперт

Преступники научились превращать хорошие новости от государства в оружие — и делают это настолько точно, что жертвами становятся даже те, кто считал себя неуязвимым. Почему момент объявления реальной помощи становится часом наивысшей опасности и как действовать, если вы уже провалились в ловушку, ответил директор по технологической экспертизе аналитического центра университета «Синергия» Артем Аксянов.
Мошенники эксплуатируют не столько доверчивость, сколько саму информационную повестку. Расширение государством социальных выплат создаёт для них легитимный фон. Согласно данным СМИ, пик атак приходится именно на моменты объявления реальных мер поддержки — и это закономерно: люди ожидают сигналов от государства и быстрее теряют бдительность.
По словам эксперта, высокая востребованность поддержки даёт охват аудитории, а когнитивная уязвимость, в которой выгода перевешивает риск, обеспечивает конверсию, пишет RuNews24.ru.
Что делать, если вы уже перешли по ссылке и ввели данные карты или учётной записи:
- Немедленно звоните в банк и блокируйте карту. Если есть доступ к мобильному приложению, используйте встроенный инструмент быстрой блокировки — это часто быстрее дозвона до оператора.
- При несанкционированном списании сразу требуйте опротестования операции (чарджбэк). Банк обязан запустить процедуру по факту мошенничества.
- Зафиксируйте точное время и способ передачи данных злоумышленникам. Затем через официальные сайты восстановите доступ, смените пароли и завершите все сторонние сессии.
- Подайте заявление в полицию. Можно с формулировкой не «меня обманули», а «неустановленное лицо совершило неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлёкший хищение». Это переведёт дело из плоскости вашей доверчивости в плоскость киберпреступления.