 
Общество

В Госдуме призвали дать правовую оценку боунсмешингу

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 Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) на полях Петербургского международного экономического форума призвал дать правовую оценку лицам, которые распространяют и монетизируют контент о «боунсмешинге» - практике, когда люди специально бьют себя по скулам и челюсти, чтобы сделать лицо якобы более «мужественным».

«Мы в очередной раз видим, как в информационном пространстве появляются новые, откровенно опасные и разрушительные практики. Так называемый "боунсмешинг" — это не забота о внешности и не здоровый образ жизни, а фактически пропаганда нанесения увечий самому себе под видом достижения неких навязанных стандартов привлекательности. Эта практика, к сожалению, набирает популярность во всем мире», - сказал Чернышов.

По словам вице-спикера Госдумы, особенно цинично выглядит то, что на этом уже появился целый рынок: продаются платные инструкции, создаются сообщества, где подросткам и молодежи объясняют, как правильно наносить себе травмы. Он подчеркнул, что по сути, речь идет о коммерциализации саморазрушительного поведения.

«Необходимо дать правовую оценку деятельности лиц, которые распространяют и монетизируют подобный контент. Если под видом образовательных материалов фактически продаются инструкции по причинению себе травм, государство не должно оставаться в стороне», - считает он.

Депутат отметил, что значительная часть деструктивного контента, ориентированного на подростков и молодежь, сегодня распространяется через цифровые платформы, пишет РИА Новости.

«Именно в интернете молодым людям навязываются опасные для здоровья практики, а также различные схемы, способные подтолкнуть их к рискованным и противоправным действиям. А значит, у платформ должна быть не только техническая, но и социальная ответственность: быстрые механизмы жалоб, защита несовершеннолетних, выявление и блокировка опасного контента», - добавил он.

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