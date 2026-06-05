Начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова поблагодарила врачей Детской областной клинической больницы Пскова за профессионализм и бережное обращение к пациентам, в том числе к ее сыну, сообщили Псковской Ленте Новостей в медицинском учреждении.

«Мой сын находился на лечении в реанимационном отделении в мае 2026 года. Выражаю искреннюю благодарность врачам реанимационного отделения детской областной больницы. За профессионализм, готовность помочь, бережное отношение к пациентам. Спасибо большое Марковской Марине Анатольевне, Буйлову Дмитрию Михайловичу. Спасибо всем медицинским сестрам и санитарам», - поблагодарила Тала Нещадимова.