Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН выступили на фестивале «Безопасный город»

Курсанты группы спортивного совершенствования Псковского филиала Университета ФСИН России приняли участие в ежегодном городском фестивале «Безопасный город», приуроченном к Международному дню защиты детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото: Псковский филиал Университета ФСИН РФ

Масштабное мероприятие объединило представителей правоохранительных органов, экстренных служб, общественных организаций и сотни жителей региона. Для юных участников работали тематические площадки, посвященные вопросам безопасности, здорового образа жизни и профессиональной ориентации.

Одним из самых зрелищных моментов фестиваля стало выступление курсантов группы спортивного совершенствования Псковского филиала Университета ФСИН России. Будущие сотрудники уголовно-исполнительной системы представили показательную программу, продемонстрировав высокий уровень физической подготовки, силу характера, дисциплину и спортивное мастерство.

Выступление курсантов вызвало большой интерес у гостей фестиваля и было встречено заслуженными аплодисментами. Яркие элементы программы наглядно показали, что физическое совершенствование является важной составляющей профессиональной подготовки будущих сотрудников ведомства.

Фестиваль «Безопасный город» традиционно направлен на формирование у детей и подростков культуры безопасного поведения, знакомство с деятельностью различных служб и ведомств, а также развитие гражданской ответственности.