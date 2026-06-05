В Пскове 10% работающих продлят отпусками и отгулами выходные на День России – опрос

Из-за празднования Дня России работающие в режиме пятидневной рабочей недели получат три выходных подряд, а не четыре, как годом ранее, — с 12 по 14 июня. Тем не менее доля респондентов, намеренных продлить отдых, присоединив к нему отпуск или отгулы, составляет — 10%. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Мужчины чаще женщин планируют брать дополнительные дни (12% против 8% соответственно). Молодежь до 35 лет реже будет продлевать выходные, чем те, кто старше. Среди опрошенных с высшим образованием желающих отдохнуть подольше 16%, среди тех, у кого среднее профессиональное, — лишь 4%.

Большинство опрошенных (60%) ограничатся официальными выходными и не будут ничего присоединять.