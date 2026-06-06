ОГЭ по информатике и устной части иняза сдают в Псковской области 6 июня

Основной государственный экзамен по устной части иностранного языка и информатике сдадут сегодня девятиклассники в Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона, количество девятиклассников, сдающих ОГЭ в Псковской области, возросло на 630 человек, в этом году их порядка 7,3 тысячи.

Для проведения основного государственного экзамена в 9-х классах организовано 62 пункта проведения аттестации. Для присутствующих на экзаменах специалистов было проведено обучение на региональной учебной платформе и курсах повышения квалификации.

Напомним, новшеством этого года станет использование подавителей сигналов сотовой связи.

Основной государственный экзамен для девятиклассников в 2026 году включает четыре экзамена — два обязательных (русский язык и математика) и два по выбору. Основной период сдачи проходит с 2 июня по 6 июля.