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Суд отказал псковскому военному в оспаривании бездействия командира части

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Суд отказал псковскому военнослужащему в оспаривании бездействия командира воинской части, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском гарнизонном военном суде. 

Суд рассмотрел административное исковое заявление рядового об оспаривании бездействия командира воинской части, связанного с нерассмотрением рапорта о проведении заседания аттестационной комиссии по вопросу увольнения с военной службы. 

В обоснование заявления мужчина указал, что проходит военную службу по контракту и в январе обратился с рапортом к командиру об увольнении с военной службы по семейным обстоятельствам, в связи с чем просил провести заседание аттестационной комиссии. При этом до настоящего времени решение по его рапорту не принято, заседание аттестационной комиссии не проведено.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что рядовой обратился с рапортом к командиру воинской части через своего представителя, отсутствуя при этом по месту дислокации войсковой части.

Из выписки из приказа командира войсковой части (по строевой части) видно, что рядовой, будучи выписанным из медицинской организации, до настоящего времени на службу в часть не прибыл, что исключает проведение в отношении него заседания аттестационной комиссии для рассмотрения вопроса об его досрочном увольнении.

Решением Псковского гарнизонного военного суда в удовлетворении административного искового заявления военнослужащего отказано. Решение в законную силу пока не вступило.

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