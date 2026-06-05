Антон Мороз: Интегрировать технологии в повседневную жизнь - наша главная задача

В составе делегации НОСТРОЯ, возглавляемой президентом Антоном Глушковым, участие в Петербургском международном экономическом форуме принял вице-президент Национального объединения строителей, депутат Псковской городской Думы Антон Мороз («Единая Россия»). Об этом он сообщил в Мах.

Фото здесь и далее: Антон Мороз / Мах.

Ежегодно в начале лета ПМЭФ является самой главной площадкой в стране, которая собирает для встречи, переговоров, презентаций, подписания соглашений ведущих представителей бизнеса (как российского, так и зарубежного) и государственный сектор, а также экспертов. Поэтому ПМЭФ – это обязательный пункт в плане для тех, чья деятельность связана со сферой экономики, пояснил Антон Мороз.

«Одних стремительное развитие технологий и всё большее их влияние на нашу жизнь пугают, а другие видят в них преимущества и улучшение качества жизни. Как сделать технологическое лидерство не только основой суверенитета и безопасности страны, но и условием реального улучшения повседневной жизни миллионов людей? Как сделать новые технологии частью позитивного образа будущего для людей? Какие технологии сильнее всего повлияют на качество жизни на горизонте до 2035 года? Какие решения уже готовы к масштабированию, а какие требуют новых правил, инвестиций и кадров? – эти вопросы поднимались в ходе интереснейшей дискуссии, участниками которой стали руководитель ЦИК партии "Единая Россия" Александр Сидякин, руководитель Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов, ректор Сколковского института науки и технологий Юлия Горбунова, генеральный директор "СберСити" Андрей Лихачев и многие другие. За технологиями будущее. Самое главное – интегрировать их в повседневную жизнь. Это и есть сейчас наша основная задача», - подчеркнул Антон Мороз.

Он также отметил, что партия «Единая Россия» участвует в работе ПМЭФ.