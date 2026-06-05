Гражданин Эстонии заключен под стражу в Печорах за незаконное пересечение границы

Гражданин Республики Эстония Колонистов в июне, не имея при себе надлежащего разрешения, незаконно пересек государственную границу с РФ, где был задержан сотрудниками пограничной службы. Печорский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июля включительно. Об этом сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Печорский районный суд рассмотрел ходатайство дознавателя отделения дознания и административной практики ПУ ФСБ России по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Эстонии, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322 УК РФ.

Дознанием установлено, что в июне мужчина, не имея при себе надлежащего разрешения, незаконно пересек границу по направлению из Эстонии в РФ, где был задержан сотрудниками пограничной службы.

Постановлением суда в отношении Колонистова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток, по 2 июля.