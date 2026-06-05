Регионы объединили усилия для поддержки участников СВО

Рабочий круглый стол на тему «Межрегиональное взаимодействие в поддержке участников СВО и членов их семей: обмен практиками Псковской и Новгородской областей» прошел сегодня, 5 июня, в Великом Новгороде. Ключевую организационную и экспертную роль в подготовке и проведении встречи сыграл клуб спортивных единоборств «Отечество» при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области и партии «Единая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении партии.

Фотографии: Псковское региональное отделении партии «Единая Россия»

Встреча собрала руководителей филиалов фонда «Защитники Отечества», представителей региональной Ассоциации ветеранов СВО, руководителей спортивных и реабилитационных клубов, однопартийцев, а также участников специальной военной операции. Формат круглого стола был выстроен как практико-ориентированная рабочая сессия: вместо формальных отчетов участники представили конкретные кейсы, обсудили системные барьеры и согласовали шаги по созданию устойчивой межрегиональной системы помощи.

Открывая работу, модератор отметил, что главная задача встречи — перейти от обмена информацией к созданию работающих механизмов тиражирования лучших практик. Программа была разделена на два тематических блока. Представители Псковской области во главе с руководителем регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надеждой Васильевой и руководителем Ассоциации ветеранов СВО Игорем Пучковым презентовали отлаженные маршруты обработки обращений, модели межведомственного взаимодействия, инструменты цифрового сопровождения и механизмы муниципальной волонтёрской логистики на примере Великих Лук.

Особый акцент был сделан на роли спортивной реабилитации. Руководитель клуба «Отечество — Псковская область», региональный координатор партийного проекта «Выбор сильных» Владимир Владимиров представил презентацию о том, как занятия единоборствами становятся эффективным инструментом психологической разгрузки, физической адаптации и социальной интеграции ветеранов. Как соорганизатор встречи, он не только сформировал экспертную повестку блока, но и обеспечил логистическую и методическую поддержку мероприятия, продемонстрировав готовность выступать связующим звеном между государственными структурами, ветеранскими объединениями и спортивным сообществом.

Со стороны Новгородской области с докладами выступили руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Владимир Харламов, глава Ассоциации ветеранов СВО Игорь Ялышев и руководитель новгородского отделения движения «Отечество» Юрий Денисенко. В презентациях были раскрыты особенности работы с разными категориями получателей помощи, грантовые модели поддержки, опыт сотрудничества с муниципалитетами и успешные кейсы спортивной адаптации.

В ходе дискуссионной части участники обсудили четыре ключевых направления: выстраивание непрерывной цепочки «фонд — ассоциация — спортивный клуб», доказательную эффективность методов спортивной реабилитации, совместные программы трудоустройства и психологического сопровождения, а также создание межобластной цифровой базы практик. Диалог прошел в конструктивном ключе, с фиксацией конкретных предложений и назначением ответственных кураторов.

По итогам круглого стола была согласована межрегиональная дорожная карта сотрудничества, включающая создание совместной рабочей группы для подготовки меморандума о взаимодействии между фондами, ветеранскими ассоциациями и спортивными клубами Псковской и Новгородской областей, запуск программы обмена тренерами и реабилитологами между клубами «Отечество» (Псков/Великие Луки и Великий Новгород), формирование общего реестра успешных практик с едиными шаблонами маршрутизации, чек-листами сопровождения и программами спортивной реабилитации, а также планирование следующей рабочей встречи в Пскове с расширенным участием представителей здравоохранения и центров занятости.

«Спортивная реабилитация — это не просто тренировки, это возвращение к полноценной жизни через дисциплину, доверие и команду. Псковский клуб "Отечество" инициировал этот диалог, чтобы опыт не оставался в рамках одного региона. Мы готовы делиться методиками, тренерами и инфраструктурой, потому что поддержка тех, кто защитил страну, должна быть системной и непрерывной», — отметил Владимир Владимиров. Он поблагодарил всех участников круглого стола за содержательную беседу и подчеркнул, что подобные встречи помогают сформировать единый коммуникационный канал для оперативного взаимодействия и вывести работу на новый уровень.



Мероприятие завершилось официальным фото участников. «Межрегиональный круглый стол стал практическим шагом к созданию единой экосистемы поддержки участников СВО и их семей на Северо-Западе России, где спорт, ветеранское движение и государственные институты работают как единый механизм», — резюмируют организаторы встречи.