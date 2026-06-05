В псковском «Птичьем дворике» появились два африканских ежа

В подворье «Птичий дворик» в Пскове появились два карликовых африканских ежика-мальчика, поделились работники подворья в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Фотографии: подворье «Птичий дворик» в Пскове / «ВКонтакте»
«В эти выходные они будут ждать вас. Приезжайте знакомиться, они немного стесняются, но обещают быть храбрыми. Эти выходные — отличный повод познакомиться с кем-то новым и колючим», — отмечают в подворье.
В субботу и воскресенье подворье работает в обычном режиме с 10:00 до 19:00.
Ранее сообщалось, что в псковском «Птичьем дворике» появился новый обитатель - лисенок.