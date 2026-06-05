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20 деревьев высадили возле дошкольного отделения ПИЛГ в Пскове

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20 саженцев деревьев высадили на территории дошкольного отделения Псковской инженерно-лингвистической гимназии, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в Мах.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Мах

«Продолжаем работу по озеленению города – сегодня работали на территории дошкольного отделения ПИЛГ. Большой объем высадок запланирован на общественные территории в центре города, но мы не должны забывать и о социальных учреждениях», - сообщил Борис Елкин.

 

Высадили 20 видов саженцев: 16 двухметровых бархатов амурских, три клена и две липы.

«Детки будут расти и деревья вместе с ними», - добавил глава города.

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