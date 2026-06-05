Спрос на сотрудников вырос к лету в Псковской области

Спрос на ряд специальностей вырос в Псковской области к лету. К такому выводу пришли аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

В Псковской области в топ-10 профессиональных сфер с наиболее высокой динамикой роста спроса на сотрудников по итогам этой весны вошли маркетинг, реклама и PR — число приглашений на вакансии здесь выросло в сравнении с зимними месяцами в 1,6 раза (с 1 тыс. до 2,6 тыс.), сельское хозяйство — в 1,3 раза (с 0,6 тыс. до 1,5 тыс.) и административный персонал — на 90% (с 3,5 тыс. до 6,6 тыс.). Также в число лидеров вошли строительство и недвижимость — рост на 62% (с 2,4 тыс. до 3,9 тыс.), рабочий персонал — на 54% (с 6,1 тыс. до 9,3 тыс.), закупки — на 45% (с 0,8 тыс. до 1,1 тыс.), туризм, гостиницы и рестораны — на 35% (с 1,6 тыс. до 2,2 тыс.), медицина и фармацевтика — на 35% (с 0,8 тыс. до 1,1 тыс.), транспорт, логистика и перевозки — на 29% (с 6,3 тыс. до 8,2 тыс.), а также производство и сервисное обслуживание — на 28% (с 3 тыс. до 3,8 тыс.).

Тренд на сезонный рост найма характерен для всего Северо-Западного ФО. Наиболее высокую динамику этой весной показала Новгородская область, где число приглашений на вакансии в сфере маркетинга, рекламы и PR выросло в 2,4 раза (до 4,7 тыс.). На втором месте — Ленинградская область с ростом в той же профессиональной сфере в 2 раза (до 5,1 тыс.). В Псковской области количество приглашений на вакансии в маркетинге и рекламе стало больше в 1,5 раза (до 2,6 тыс.). В Калининградской области наиболее заметный рост зафиксирован в сельском хозяйстве — в 1,3 раза (до 2,4 тыс.). В Псковской области спрос на специалистов в сельском хозяйстве увеличился в 1,3 раза (с до 1,5 тыс.).

В Мурманской области число приглашений на вакансии в ИТ выросло в 1,3 раза (до 1,5 тыс.). В Новгородской области спрос на специалистов в сфере транспорта и логистики увеличился в 1,1 раза (до 28,8 тыс.), а в Калининградской области количество приглашений на вакансии для административного персонала выросло на 108% (до 37,6 тыс.). Замыкают топ-10 Псковская область, где спрос на административный персонал вырос на 90% (до 6,6 тыс.), и Калининградская область, где количество приглашений на вакансии в сфере искусства, развлечений и массмедиа выросло на 89% (до 3,1 тыс.).

«Работодатели Псковской области заметно усилили поиск сотрудников этой весной. Наиболее высокую динамику показали сферы маркетинга, рекламы и PR, сельского хозяйства и административного персонала, однако рост числа приглашений на вакансии наблюдался и в других профессиональных областях — от строительства и рабочего персонала до транспорта, туризма и медицины», — комментирует директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.