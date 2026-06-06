Учебный год в России прошел в штатном режиме, заявил Чернышенко

Учебный год в российских школах прошел в штатном режиме, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Учебный год прошел в штатном режиме. В этот раз впервые по поручению главы государства основной период государственной итоговой аттестации стартовал 1 июня. Расписание экзаменов синхронизировали с окончанием учебного года, это удобно для учителей и ребят», - сказал Чернышенко.

Он добавил, что на ЕГЭ в этом году зарегистрировались более 700 тысяч человек, на ОГЭ - более 1,6 миллиона человек.