Пропавшую без вести псковичку продолжают разыскивать полицейские

Пропавшую Антонину Афанасьеву 1970 года рождения продолжают разыскивать в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, уроженка деревни Молево Красногородского района, проживавшая в Пскове в доме на улице Николая Васильева, 30 октября 2021 года без вести пропала в областном центре, до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы женщины: на вид 50-55 лет, рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, короткие чёрные волосы, карие глаза.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Антонины Афанасьевой, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть) или 02.