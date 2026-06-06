Врач раскрыл главное заблуждение россиян об аритмии

Россияне недооценивают опасность аритмии, заявил кандидат медицинских наук, кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин.
Врач рассказал, что, согласно данным Министерства здравоохранения, в России насчитывается порядка 2,3 миллиона человек, живущих с диагнозом «мерцательная аритмия». Однако, по его словам, большинство из них не осознают реальную опасность этой патологии, пишет «Лента.ру»..
Доктор добавил, что в России ежегодно аритмия становится причиной более 300 тысяч летальных исходов. При этом почти треть из них — это люди в возрасте от 30 до 64 лет.