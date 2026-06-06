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Врач раскрыл главное заблуждение россиян об аритмии

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Россияне недооценивают опасность аритмии, заявил кандидат медицинских наук, кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин. 

Врач рассказал, что, согласно данным Министерства здравоохранения, в России насчитывается порядка 2,3 миллиона человек, живущих с диагнозом «мерцательная аритмия». Однако, по его словам, большинство из них не осознают реальную опасность этой патологии, пишет «Лента.ру»..

«Только три из десяти опрошенных россиян называют аритмию прямой угрозой жизни. Опасность при этом реальна — нарушение ритма связано почти с четырьмя из десяти смертей от инсульта и примерно с тремя из десяти случаев инфаркта, поскольку оно резко увеличивает нагрузку на сердце и мозг», — предупредил Кокин.

Доктор добавил, что в России ежегодно аритмия становится причиной более 300 тысяч летальных исходов. При этом почти треть из них — это люди в возрасте от 30 до 64 лет.

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