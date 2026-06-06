Россиянки рассказали о влиянии книг на привлекательность мужчин

Любовь к книгам может стать дополнительным преимуществом в поиске отношений. К такому выводу пришли аналитики сервиса онлайн-знакомств «Мамба», которые ко Дню русского языка изучили отношение россиянок к читающим мужчинам. Результаты опроса показали, что для многих женщин литературные предпочтения потенциального партнера заметно влияют на первое впечатление. С данными исследования ознакомились 6 июня «Известия».

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Уточняется, что 59% россиянок обращают внимание на то, читает ли мужчина книги. При этом 62% опрошенных считают читающего партнера более интересным человеком, а еще 17% признаются, что любовь к чтению становится дополнительным плюсом, если литературные вкусы совпадают. Лишь 19% женщин заявили, что этот фактор не имеет для них значения.

Отсутствие интереса к книгам также может повлиять на восприятие мужчины. Для 38% участниц опроса важны эрудиция и широкий кругозор потенциального партнера, а дать шанс мужчине, который совсем не читает, готовы только 42% респонденток.

У большинства женщин читающий мужчина ассоциируется прежде всего с интеллектом — так ответили 75% опрошенных. Еще 60% связывают любовь к книгам с богатым внутренним миром, а каждая третья считает таких мужчин более уверенными в себе.

Кроме того, россиянки уверены, что любители чтения чаще умеют поддерживать интересную беседу и вести содержательную переписку — такой вариант выбрали 66% участниц исследования. Более 40% отмечают глубину мышления читающих мужчин, а каждая третья полагает, что они лучше понимают эмоции окружающих и умеют слушать собеседника.

В числе наиболее привлекательных литературных интересов женщины назвали историю (46%) и русскую классику (44%). Также в список популярных предпочтений вошли научная и техническая литература (30%), детективы (28%) и книги по психологии (24%). Вместе с тем не все читательские увлечения вызывают одобрение. Почти половину россиянок (47%) настораживает интерес мужчин к литературе про «успешный успех». Неоднозначно женщины относятся и к любителям любовных романов: около 40% считают такое увлечение странным, однако каждая четвертая призналась, что это, наоборот, вызывает интерес.

Также участницы опроса негативно воспринимают мужчин, которые используют книги как инструмент для демонстрации собственного превосходства. Так, 25% с недоверием относятся к тем, кто постоянно цитирует произведения ради поучений, а 19% не нравятся мужчины, которые читают исключительно для создания образа интеллектуала. Еще 42% раздражает демонстративная гордость отсутствием интереса к книгам, а 39% не одобряют привычку осуждать чужие литературные вкусы.

Исследование показало, что книжный флирт работает далеко не всегда. Если знакомство начинается с цитаты из произведения, более половины женщин воспринимают это как попытку казаться умнее. Милым и интригующим такой способ общения назвали только 36% респонденток.

При этом фотография с книгой вызывает гораздо больше симпатии. Для 42% женщин такой снимок становится положительным сигналом, а еще 9% считают, что книга в кадре делает мужчину более интеллигентным в глазах потенциальной партнерши.