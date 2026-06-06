Мошенники стали использовать видеоконференции для обмана россиян

Мошенники начали рассылать электронные письма со ссылкой на видеоконференцию, где под видом сотрудников правоохранительных органов убеждают жертв снять все деньги и передать их «курьеру». Об этом 6 июня сообщили в прокуратуре Москвы.

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«Новая схема мошенников: аферисты направляют электронные письма со ссылкой на видеоконференцию», — отметили в Telegram-канале ведомства.

Так, 88-летний москвич был введен в заблуждение, когда «правоохранитель» сообщил ему о якобы переводе средств от имени пенсионера на финансирование преступной деятельности. Мужчину убедили снять все накопления и передать наличные внештатному сотруднику, заверив, что деньги будут возвращены с процентами. В результате пенсионер лишился более 4 млн рублей.

В прокуратуре подчеркнули, что не следует открывать сомнительные письма, переходить по неизвестным ссылкам и перезванивать по номерам, указанным в сообщениях от незнакомцев по электронной почте или в соцсетях.