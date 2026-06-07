Употребление холодной воды натощак нарушает пищеварение, предупредила врач-терапевт

Организм тратит дополнительные ресурсы на согревание холодной воды после ее употребления натощак, что может привести к спазму желудка и нарушению пищеварения. Об этом сообщила ассистент департамента клинической медицины школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), врач-терапевт университетской поликлиники ДВФУ Анна Фургал.

«Холодная вода, особенно со льдом, попадая в еще не проснувшийся желудок, может вызвать его спазм. Организму придется потратить дополнительные ресурсы, чтобы согреть жидкость, это потенциально нарушает пищеварение. Кроме того, регулярное употребление ледяных напитков со временем может негативно сказываться на зубной эмали», - рассказала Анна Фургал.

Она добавила, что натощак стоит выпить воду комнатной температуры или подогретую до 40 градусов. Также подойдет некрепкий зеленый или черный чай, травяные настои, компот из сухофруктов, пишет ТАСС.