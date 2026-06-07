 
Общество

Употребление холодной воды натощак нарушает пищеварение, предупредила врач-терапевт

0

Организм тратит дополнительные ресурсы на согревание холодной воды после ее употребления натощак, что может привести к спазму желудка и нарушению пищеварения. Об этом сообщила ассистент департамента клинической медицины школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), врач-терапевт университетской поликлиники ДВФУ Анна Фургал.

«Холодная вода, особенно со льдом, попадая в еще не проснувшийся желудок, может вызвать его спазм. Организму придется потратить дополнительные ресурсы, чтобы согреть жидкость, это потенциально нарушает пищеварение. Кроме того, регулярное употребление ледяных напитков со временем может негативно сказываться на зубной эмали», - рассказала Анна Фургал.

Она добавила, что натощак стоит выпить воду комнатной температуры или подогретую до 40 градусов. Также подойдет некрепкий зеленый или черный чай, травяные настои, компот из сухофруктов, пишет ТАСС.

«Но есть нюансы: если вы пьете чай, при дефиците железа или приеме препаратов железа стоит подождать около часа после еды, чтобы танины не мешали усвоению. А свежевыжатые соки из-за высокой концентрации сахаров и фруктовых кислот лучше пить после еды, чтобы не раздражать слизистую», - заключила врач. 
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026