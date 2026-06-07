 
Общество

В России может появиться цифровой профиль для будущих врачей

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Цифровая среда для медицинских вузов и цифровой профиль студента-медика могут появиться в России в ближайшее время, механизм позволит эффективнее реализовывать меры поддержки для будущих врачей, рассказали в Минздраве РФ.

Так, на полях предстоящего Петербургского экономического форума (ПМЭФ) Минздрав России обсудит пилотный проект совместно с университетом «Иннополис» по формированию образа цифровой среды для одного из медицинских вузов. В дальнейшем практику возможно расширить и на другие образовательные учреждения в других регионах страны.

Уточняется, что цифровой профиль медицинского работника должен быть как образовательным, так и профессиональным. Его планируется интегрировать в действующий сейчас регистр медицинских и фармацевтических работников. В рамках такого регистра возможно отследить путь медика, начиная со студенчества.

В Минздраве объяснили, что механизм существует для помощи в реализации медика и его поддержки на протяжении всего профессионального пути. Регистр содержит данные об обучающихся и медицинских и фармацевтических работниках. пишет «РИА Новости».

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