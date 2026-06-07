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В Общественной палате предложили создать кодекс российского школьника

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Кодекс российского школьника надо ввести в учебных заведениях и на его основании оценивать поведение учеников. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб в интервью ТАСС в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

«С одной стороны, я против оценок за поведение, потому что это очень субъективно. Я бы предложил ввести кодекс российского школьника, где должны быть прописаны все нормы этикета, и каждый школьник с ними ознакомлен. То есть школьники должны знать, за что и как их оценивают и какие нормы они нарушили», — сказал Владислав Гриб.

По его словам, эти правила должны быть у каждого школьника. «Это будет определенная шкала. Вот нарушил конкретную норму - оценка снижена. Если нет конкретных норм, то оценка будет субъективной», — отметил Владислав Гриб.

Он отметил, что эти правила должны быть у всех школьников и их родителей. «Этот кодекс должен быть распечатан и распространен среди всех школьников и родителей. Они тоже должны понимать, за что их ребенок получит плохую оценку либо их вызывают в школу. К сожалению, гаджеты, информационный век у нас очень часто отрывает от норм этики и морали, которые у нас были раньше», — сказал Гриб, уточнив, что это предложение будет обсуждаться на общественном совете при Минпросвещения.

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