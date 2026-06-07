 
Общество

Псковичам напомнили правила правильного использования газа в быту

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Бытовой газ требует заботы, ведь неисправность газовых приборов и нарушение правил эксплуатации могут стать причиной взрыва или пожара. Владельцы несут ответственность за исправность и безопасное использование газового оборудования, рассказали в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Каждый пользователь внутриквартирного газового оборудования обязан, соблюдать правила безопасного использования газа, следить за исправностью газового оборудования и газовых счетчиков, обеспечивать их надлежащее техническое состояние путем заключения договоров с газораспределительной организацией (ГРО), немедленно сообщить в ГРО об авариях, неисправностях оборудования и об иных происшествиях, возникающих при пользовании газом в быту, заключить договор с ГРО и незамедлительно сообщать ей о любой поломке и другом. В случае длительного отсутствия необходимо подать заявление в газовую компанию об отключении квартиры от газа.

В целях безопасности в Главном управлении МЧС России по Псковской области рекомендует соблюдать следующие правила: изучить инструкцию по использованию газового оборудования перед его использованием, не использовать газовые плиты для обогрева помещения, не реже одного раза в год привлекать специалиста для проверки состояния газовых труб и соединений на предмет утечки газа, хранить все горючие предметы, включая газовые баллоны, в защищенных от прямого солнечного света и осадков местах, не использовать газовое оборудование при отсутствии тяги или при неисправных датчиках контроля газа, не оставлять без присмотра работающие газовые приборы, в случае пожара или взрыва газа немедленно покинуть помещение и вызвать экстренные службы.

При запахе газа необходимо эвакуировать людей из опасной зоны, открыть окно и позвонить в аварийную газовую службу по телефону «104» из безопасного места.

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