Диетолог рассказала, к каким последствиям может привести употребление кетчупа

Диетолог Наталья Павлюк рассказала, к каким последствиям может привести употребление кетчупа. В беседе с «Радио 1» специалист объяснила, что не весь кетчуп одинаково вреден — многое зависит от его состава и степени обработки.

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В промышленные соусы часто добавляют сахар, соль, масла, а также усилители вкуса и ароматизаторы. По словам специалиста, при выборе кетчупа стоит внимательно изучать состав и избегать продуктов с большим количеством добавок и консервантов.



Эксперт предупредила, что такие компоненты могут влиять на чувство голода и насыщения, способствовать перееданию и набору веса. Диетолог посоветовала отдавать предпочтение более простым вариантам кетчупа или заменить их домашней томатной пастой, пишут «Известия».