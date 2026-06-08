Всемирный день океанов отмечают сегодня, 8 июня. Праздник появился для привлечения внимания общественности к проблемам загрязнения вод, исчезновения морских животных и изменения климата.

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Впервые идея о введении Дня океана прозвучала в 1992 году от делегации из Канады на совещании ООН в Рио-де-Жанейро.



Экологические организации и ученые поддержали инициативу. Праздник впервые неофициально отметили в 1993 году. Через пять лет он получил признание ЮНЕСКО, а 5 декабря 2008 года ООН официально объявила 8 июня Всемирным днем океанов.

Неофициально праздник называют Днем морей и океанов. Это подчеркивает, что он посвящен всей водной экосистеме планеты: морям, рекам, озерам, прибрежным территориям. Цель праздника — напомнить о значении водных ресурсов для жизни на Земле и привлечь внимание к их защите.



