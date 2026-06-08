Более 662 тысяч человек пишут ЕГЭ по математике 8 июня

Единый государственный экзамен по математике базового и профильного уровней пройдет 8 июня. На участие зарегистрировано свыше 662 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«8 июня экзамены по математике базового и профильного уровней продолжают основной период ЕГЭ 2026 года. В этот день на участие в экзаменах зарегистрировано свыше 662 тысяч человек. Экзамены пройдут во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом», — говорится в сообщении.



Для проведения ЕГЭ в этот день будет задействовано 5 714 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), около 223 тысяч организаторов, технических специалистов и других сотрудников ППЭ. Мониторинг хода ЕГЭ будут вести около 15 тысяч общественных наблюдателей. На экзамен по математике базового уровня зарегистрировались более 321 тысяч человек, для его проведения будет задействовано 4 834 ППЭ. Экзамен по математике профильного уровня планируют сдавать около 341 тысяч участников, он пройдет в 4 642 ППЭ.



Продолжительность ЕГЭ по базовой математике составляет 3 часа, работа включает 21 задание. Продолжительность экзамена по профильной математике — 3 часа 55 минут, работа состоит из двух частей и включает 19 заданий.



Математика — обязательный учебный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании. Базовую математику выпускники сдают только для получения аттестата. Экзамен профильного уровня выбирают те, кому результат ЕГЭ по математике нужен для поступления в вуз.



Минимальный балл, установленный на ЕГЭ по профильной математике, составляет 27 баллов. ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной системе оценивания. Для получения аттестата участнику экзамена необходимо набрать не менее трех баллов. Выпускники, получившие на экзамене неудовлетворительный результат, а также завершившие экзамен досрочно по состоянию здоровья либо не явившиеся на экзамен по уважительной причине, подтвержденной документально, смогут пересдать математику на базовом или профильном уровне в резервные сроки — 23, 24 и 25 июня, пишет ТАСС.