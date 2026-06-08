Николай Козловский: В великолукских учреждениях соцзащиты трудятся настоящие профессионалы

Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравил социальных работников с их профессиональным праздником. Он отметил, что в учреждениях социальной защиты города Великие Луки трудятся настоящие профессионалы, поздравительный пост глава опубликовал в своем канале в мессенджере Max.

«Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем социального работника! Работа в системе социальной защиты населения — это благородный и ответственный труд, настоящее служение людям. Эту профессию выбирают люди особых душевных качеств, обладающие истинным человеколюбием, милосердием, чуткостью и тактом, готовностью посвящать избранному делу большую часть своего времени, энергию и силы», — комментирует Николай Козловский.

Глава города отмечает, что в учреждениях социальной защиты города Великие Луки трудятся настоящие профессионалы, доброжелательные и терпеливые, умеющие делиться теплом своей души с окружающими: «Именно благодаря вашему труду, уважаемые социальные работники, в нашем городе реализуются государственные программы социальной защиты населения, обретают реальное воплощение меры социальной поддержки для пожилых, одиноких и обездоленных людей, инвалидов и детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, наших ветеранов и семей, оказавшихся в сложной ситуации».

«Вы делаете жизнь великолучан, нуждающихся в особом внимании общества, легче, комфортнее и счастливее, вселяете веру в добро. Жители города искренне уважают вас за подлинное неравнодушие, готовность всегда поддержать, выслушать и оказать реальную помощь. Примите самую искреннюю благодарность за добросовестный, самоотверженный труд» — отмечает Николай Козловский.

Отдельную признательность глава Великих Лук выразил ветеранам сферы за вклад в развитие системы социальной защиты населения города. «От всей души желаю всем социальным работникам крепкого здоровья, сил и энергии для выполнения важной, ответственной работы, большого личного счастья, добра и благополучия! С праздником!» — резюмирует Николай Козловский.