Николай Козловский: В великолукских учреждениях соцзащиты трудятся настоящие профессионалы

Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравил социальных работников с их профессиональным праздником. Он отметил, что в учреждениях социальной защиты города Великие Луки трудятся настоящие профессионалы, поздравительный пост глава опубликовал в своем канале в мессенджере Max.
Глава города отмечает, что в учреждениях социальной защиты города Великие Луки трудятся настоящие профессионалы, доброжелательные и терпеливые, умеющие делиться теплом своей души с окружающими: «Именно благодаря вашему труду, уважаемые социальные работники, в нашем городе реализуются государственные программы социальной защиты населения, обретают реальное воплощение меры социальной поддержки для пожилых, одиноких и обездоленных людей, инвалидов и детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, наших ветеранов и семей, оказавшихся в сложной ситуации».
Отдельную признательность глава Великих Лук выразил ветеранам сферы за вклад в развитие системы социальной защиты населения города. «От всей души желаю всем социальным работникам крепкого здоровья, сил и энергии для выполнения важной, ответственной работы, большого личного счастья, добра и благополучия! С праздником!» — резюмирует Николай Козловский.
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