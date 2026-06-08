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В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже 10 упаковок сыра

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В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя, подозреваемого в краже из магазина. Инцидент произошел 6 июня около 13:00 в торговой точке на улице Яна Фабрициуса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В магазине сработала кнопка тревожной сигнализации — сигнал поступил на пульт охраны, и уже спустя считанные минуты на место прибыл экипаж Росгвардии.

Правоохранители оперативно пресекли правонарушение и задержали псковича 2000 года рождения, который пытался похить 10 упаковок сыра.

По факту кражи проводится проверка.

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