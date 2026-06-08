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Активистки «Женского движения Единой России» передали игрушки для псковских больниц

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В Пскове активистки «Женского движения Единой России» передали игрушки для акции «Коробка храбрости». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, сбор подарков для маленьких пациентов лечебных учреждений продлится до 6 июля. Инициативу поддержали сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова и региональный координатор партпроекта «Женское движение Единой России» Наталья Юрченко. 

Фотографии: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Активистки «Женского движения» присоединились к масштабной благотворительной акции «Коробка храбрости». В региональную общественную приемную были доставлены новые игрушки, книги и развивающие наборы для последующей передачи юным пациентам, которые проходят лечение в медицинских учреждениях. 

Непосредственное участие в акции приняли Наталья Мельникова и Наталья Юрченко. К ним присоединились депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая и заместитель руководителя регионального исполнительного комитета — начальник отдела агитационно-пропагандисткой работы Псковского регионального отделения партии Галина Никитина. Передача подарков прошла в особой, душевной атмосфере: каждая игрушка была отобрана активистками со всей женской теплотой и заботой, ведь главная цель инициативы — поддержать детей, столкнувшихся с болезнью.

«Для любого ребенка, а особенно для малыша, посещение больницы — это всегда стресс и волнение. Наша задача как женщин и как представителей партии — сделать так, чтобы после сложной или неприятной медицинской процедуры ребенок получил не просто игрушку или раскраску, а настоящий заряд храбрости. Это маленькая, но такая важная деталь, которая дает понять: ты не один, о тебе заботятся и в тебя верят», — подчеркнула Наталья Мельникова.

Наталья Юрченко отметила, что акция проходит не в первый раз, с каждым годом к ней все больше и больше внимания: «Мы видим огромный и искренний отклик со стороны жителей. Люди несут не просто игрушки, а часть своей души. Сбор подарков в партийных приемных продлится до 6 июля, и мы призываем всех неравнодушных присоединиться к этой доброй инициативе. Даже самая небольшая игрушка может стать большим утешением и поводом для улыбки ребенка в больничной палате».

По итогам акции все собранные подарки будут систематизированы и переданы в детские отделения региональных лечебных учреждений. Врачи и медицинский персонал будут вручать игрушки и наборы из «Коробки храбрости» юным пациентам сразу после прохождения неприятных процедур, помогая им справиться со страхом и скрасив пребывание в стационаре.

 


Акция «Коробка храбрости» является одним из ключевых социальных проектов народной программы «Единой России», направленных на поддержку детей и их семей в трудных жизненных ситуациях. Пункты приема новых, невскрытых игрушек, канцелярских принадлежностей и детских книг уже работают во всех местных общественных приемных партии. Всероссийская акция «Коробка храбрости» проводится по инициативе партии «Единая Россия» и направлена на психологическую поддержку детей в медицинских учреждениях. Подарки помогают маленьким пациентам легче переносить медицинские манипуляции, формируя позитивные ассоциации и снижая уровень стресса.

Акцию «Коробка храбрости» поддержал также депутат Псковской городской Думы 7-го созыва Антон Мороз.

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Пресс-портреты

Мельникова Наталья Геннадьевна

Мельникова Наталья Геннадьевна

Член Совета Федерации от Псковской области.

Юрченко Наталья Александровна

Юрченко Наталья Александровна

Директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"».

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