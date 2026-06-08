«Горводоканал» Пскова с начала года заменил 15 пожарных гидрантов

Специалисты муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» с января по май заменили 15 пожарных гидрантов для обеспечения быстрого доступа к воде при пожарах, сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: «Горводоканал» Пскова / Max

Пожарные гидранты — ключевой элемент системы противопожарной защиты. Их наличие и работоспособность позволяют оперативно реагировать на возгорания, пополнять запасы воды в пожарных машинах прямо на месте, не теряя времени на возвращение к базам, снижать риски возникновения масштабных пожаров.

Ремонтные службы «Горводоканала» проводят регулярное техническое обслуживание гидрантов. Но со временем они могут выходить из строя. В случае необратимого износа корпуса, ключевых узлов или уплотнительных элементов или невозможности восстановления после серьезного повреждения, например, трещины в чугунном корпусе, пожарный гидрант заменяется. Расположение гидрантов отмечается специальной табличкой, на которой указываются их цифровые параметры: расстояние от знака до гидранта в метрах, диаметр водопроводной трубы в миллиметрах, расстояние вправо и влево от знака в метрах.