Только 13% псковичей относятся к испытательному сроку отрицательно — опрос 

Спокойно к испытательному сроку при приеме на работу относятся 43% опрошенных, еще 36% воспринимают его с пониманием. Доля тех, кому эта HR-практика неприятна, составила 13%, к такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане.

Мужчины и женщины почти одинаково относятся к испытательному периоду.

Самые категоричные — респонденты в возрасте 35—45 лет (среди них отрицательно настроены 17%).

Испытательный срок чаще раздражает обладателей среднего профессионального образования (16%), чем закончивших вуз (10%).

Среди респондентов с доходом от 150 тысяч рублей оказалось больше как тех, кто настроен к испытательному сроку спокойно, так и тех, кто отрицательно (49 и 17% соответственно).

Псковичи, которым уже приходилось трудоустраиваться с испытательным сроком, реагируют спокойнее, а негатива больше у непроходивших испытания при приеме на работу.