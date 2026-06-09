Минтруд предлагает запретить тратить маткапитал на ежемесячные выплаты

Семьи перестают использовать материнский капитал на покупку жилья. Так, по итогам четырех месяцев 2026 года, только в 18,8% случаях люди направляли государственную поддержку на эту цель. Для сравнения, в 2020 году показатель составил 58,5%, уже в 2025 он пополз вниз — 26,4% по итогам года. Об этом написал Минтруд в проекте доклада президенту, который уже ушел на согласование в кабмин.

Теперь же средства маткапитала уходят на получение ежемесячной выплаты на ребенка — с его рождения и до трех лет. Таким образом капитал использовали в 24,5% случаев в 2020 году, по итогам 2025 — до 42,8% случаев. «Таким образом, в настоящее время семьи направляют средства материнского капитала на текущее потребление, а не на решение долгосрочных, ключевых проблем, что усугубляет проблему недостаточных жилищных условий для рождения детей», — указало ведомство в своем письме в правительство.

Такую ситуацию надо переломить, считает Минтруд. Поэтому ведомство предлагает поставить в приоритет покупку жилья на средства материнского капитала. Для этого надо запретить семьям с ребенком использовать его на получение ежемесячной выплаты и оплату платных образовательных услуг. Также следует ограничить направление материнского капитала на формирование накопительной пенсии, указал Минтруд в своем письме.

Дело в том, что государство уже поддерживает семьи с детьми, у которых низкие доходы: так, единые пособия получают более 9 млн детей до 17 лет, пишет «Московская перспектива».

Минтруд учитывает, что на материнский капитал нельзя купить отдельное жилье, поэтому предлагает трансформировать семейную ипотеку. Установить дифференцированный размер процентной ставки в рамках «семейной» ипотеки таким образом, чтобы он снижался при рождении каждого последующего ребенка. Плюс к этому, следует увеличить сумму кредита для семей с двумя и более детьми, чтобы они могли купить квартиру более 60 кв. м.

Замглавы департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова сказала, что если сделать маткапитал исключительно жилищной субсидией, то люди начнут чаще обналичивать деньги через последовательные сделки купли-продажи жилья. Помимо расширения жилья, семьям, например, нужны и возможности ежемесячно платить ипотечный кредит. Если использовать субсидию для расширения, то помимо роста квадратуры последует и рост коммунальных платежей, отметила она.

Улучшение жилищных условий — наилучший вариант использования материнского капитала, заявила коммерческий директор «Квартал-инвестстрой» Мария Могилевцева-Головина.

«Родители, которые хотят глобально улучшить условия жизни своих детей, в первую очередь должны направлять маткапитал на улучшение жилищных условий. И в этом направлении можно проводить дополнительную информационную работу с семьями: раздавать брошюры, организовывать обучающие мероприятия, чтобы для семей был более прозрачен этот алгоритм инвестирования в недвижимость», — отметила эксперт.

Материнский капитал положительно влияет на рождаемость, но для стимуляции среднего класса его размер следует увеличить, полагает она. Для Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов сумма выплаты должна быть ближе к размеру первоначального взноса — это два-три миллиона рублей. Тогда поддержка государства будет более ощутимой. Девелоперы также работают на демографическую цель — строят новые детские сады и школы, подчеркнула она.

Коммерческий директор «Плато Девелопмент» Станислав Банников заметил, что текущую ставку по семейной ипотеке — 6% надо сохранить как базовую, а для многодетных семей снизить.

«Тогда эта программа будет действовать максимально эффективно с точки зрения охвата потенциальной аудитории, а также стимулирования россиян к многодетности. Если же ставка для семей с одним ребёнком в рамках семейной ипотеки повысится, то это, наоборот, не будет стимулировать тех россиян, которые впервые создают семью и имеют первенцев», — сказал он.

Помимо этого, уверен эксперт, следует сделать так, чтобы россиянам было доступно не просто минимальное по площади жильё, а достаточно просторные квартиры — например, трёхкомнатные. Именно это будет стимулировать появление в семьях не одного или двух, а трёх детей.

Основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов уверен, что неправильно ограничивать варианты применения маткапитала.

«Считаю, что подобный сценарий допустим лишь в случае значительного увеличения размера субсидии или, по крайней мере, при сохранении действующих сейчас параметров семейной ипотеки. Сужение права выбора при использовании господдержки может даже привести к всплеску финансовых махинаций, включая фиктивные сделки для обналичивания маткапитала», — заметил эксперт.

Благоприятные условия для улучшения демографической обстановки формируют прежде всего не адресные меры поддержки, а устойчивое развитие экономики, уверен он.