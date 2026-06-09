Псковская область присоединится к Всероссийской неделе охраны труда‑2026

Делегация Псковской области примет участие в XI Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ), которая пройдёт с 7 по 10 октября на федеральной территории «Сириус» вблизи Сочи. В состав делегации войдут представители исполнительных органов региона в сфере труда и социальной защиты, а также руководители подведомственных им организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения.

К 2026 году Всероссийская неделя охраны труда прочно закрепила за собой статус главного социального форума страны, объединяющего государство, бизнес и экспертное сообщество для выработки совместных решений в сфере труда, занятости и качества жизни граждан. За годы проведения форум значительно расширил свою географию и повестку, став платформой для обсуждения не только вопросов безопасности на производстве, но и стратегических задач развития человеческого капитала и социальной стабильности.

Тема форума 2026 года — «Социально-ориентированные технологии – инструмент достижения национальных целей». Важным направлением ВНОТ остаётся внедрение современных технологий, направленных на сохранение здоровья работников и повышение качества условий труда.

На полях форума, помимо традиционной отраслевой выставки, будет организован отдельный кластер промышленной робототехники. При поддержке Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России в выставочной экспозиции особое внимание уделят промышленной медицине, реабилитации и восстановлению здоровья сотрудников.

ВНОТ-2026 объединит участников со всей страны и из-за рубежа — представителей органов власти, крупнейших компаний, научного и экспертного сообщества. В программе форума: международный трек, Молодёжный день с участием кадровых специалистов ведущих предприятий, профессиональные конкурсы и презентации лучших практик в сфере охраны труда и занятости.

Участие псковской делегации позволит региону представить свои наработки, перенять передовой опыт коллег из других субъектов Российской Федерации, а также наладить новые партнёрские связи для дальнейшего повышения качества трудовой и социальной жизни граждан Псковской области.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором — Фонд Росконгресс. Оргкомитет форума возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.