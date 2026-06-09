Госдума ввела «тревожную кнопку» на «Госуслугах»

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, которым в том числе предусматривает появление на портале «Госуслуги» так называемой «тревожной кнопки» для тех, кого пытаются обмануть кибермошенники. Эта инициатива входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.

Законопроект предусматривает, что на «Госуслугах» появится отдельная функция, которая позволит пользователям отправлять сообщение в государственную информационную систему «Антифрод», если они подозревают, что с ними связались мошенники. Это сообщение из госинформсистемы будет передаваться банкам и операторам, чтобы они смогли пресечь действия мошенников. Конкретный алгоритм действий, которые банки и операторы должны будут предпринять после получения уведомления, определит правительство РФ, пишет ТАСС.

Как ранее отмечал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, «тревожную кнопку» также впоследствии планируют разместить в мессенджере «Макс» и банковских приложениях.