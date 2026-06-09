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Псковские курсанты отработали навыки действий в случае пожара

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Курсанты Псковского филиала университета ФСИН России отработали навыки действий в случае возникновения пожара, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото: Псковский филиал Университета ФСИН России

На загородной учебной базе образовательной организации состоялось практическое занятие для курсантов второго курса, находящихся на лагерных сборах. Обучающиеся отработали порядок пользования первичными средствами пожаротушения и средствами защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения.

В ходе тренировки были проверены наличие и готовность средств пожаротушения, действия переменного состава при эвакуации из горящего здания, а также отработаны действия пожарной команды при возникновении пожара.

Отметим, что инструктивные занятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с возгоранием, на территории Псковского филиала Университета ФСИН России и его загородной учебной базы проводятся регулярно.

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