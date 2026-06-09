ГД ввела штрафы за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об административных штрафах до 700 тысяч рублей для владельцев российских сайтов за нарушения правил авторизации пользователей, а именно за авторизацию с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты.

Законопроект был внесен группой депутатов во главе с первым заместителем председателя комитета Госдумы по информполитике Антоном Горелкиным. Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется статьей, предусматривающей штрафы за неисполнение обязанности по проведению авторизации пользователей при предоставлении доступа к информации.

По действующему законодательству, на территории РФ авторизация пользователей должна проводиться с использованием российского номера телефона, единого портала госуслуг, единой биометрической системы или иной информационной системы, владельцем которой является гражданин РФ или российское юрлицо. Неисполнение этого требования повлечет штраф от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей - для должностных лиц, от 500 до 700 тысяч рублей - для юрлиц.

Также КоАП дополняется статьей о неисполнении владельцем интернет-ресурса с применением технологии рекомендаций требований законодательства РФ к их применению. Так, сбор информации о предпочтениях находящихся на территории РФ пользователей, нарушающий права и интересы граждан и организаций, может грозить штрафом от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей - для должностных лиц, от 500 до 700 тысяч рублей - для юрлиц. Аналогичные штрафы предусмотрены за применение рекомендательных технологий без информирования пользователей, за неразмещение владельцем интернет-ресурса в том числе документа о правилах применения таких технологий и адреса электронной почты для направления ему юридически важных сообщений.

За повторные нарушения предусмотрены штрафы от 20 до 40 тысяч рублей для граждан, от 60 до 100 тысяч рублей - для должностных лиц, от 1 до 1,4 миллионов - для юрлиц, пишет ТАСС. Такой же штраф может быть наложен за неисполнение требований Роскомнадзора о прекращении предоставления информации с применением рекомендательных технологий.

Также устанавливается ответственность для операторов связи за нарушение правил взаимодействия с правоохранительными органами при проведении мероприятий по розыску или обеспечению безопасности, а также за раскрытие методов проведения таких мероприятий. Для юрлиц штраф составит от 3 до 5 миллионов рублей.

Предполагается административная ответственность и за повторное подобное нарушение - от одной сотой до трех сотых размера суммы выручки за календарный год. Если сейчас сумма штрафа по статье не может быть менее 1 млн рублей, то поправками предлагается увеличить нижний порог штрафа до 10 миллионов рублей.