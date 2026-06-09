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Псковские студенты Псковской области представляют регион на всероссийской «Студенческой весне» в Хабаровске

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Студенты профессиональных образовательных организаций Псковской области принимают участие в V Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который проходит в Хабаровске с 8 по 13 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в автономной некоммерческой организации «Центр молодежи и общественных инициатив».

Фото здесь и далее предоставлены АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Делегация региона состоит из 7 победителей и призёров регионального этапа фестиваля. 

Творческие состязания организованы по 10 направлениям, включая «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное» и «Видео». Именно в этих номинациях псковскую делегацию представляют учащиеся: колледжа ПсковГУ, Псковского областного колледжа искусств и Псковского кооперативного техникума.

«“Российская студенческая весна” — это крупнейшее молодёжное событие страны, и для нас большая честь, что наши ребята получили возможность представить свой талант и наш регион на таком высоком уровне. Они прошли строгий отбор и вошли в число участников финала, а это говорит о высоком уровне их подготовки и о качественной работе наставников. Мы уверены, что они достойно покажут себя и привезут домой заслуженные награды», — прокомментировала руководитель псковской делегации Инна Анкипова.

 

Всего в фестивале, который проводится при поддержке Минпросвещения РФ и Росмолодёжи участвуют более 1500 конкурсантов из 70 регионов России.

Имена победителей станут известны 12 июня на торжественной церемонии закрытия, которая пройдёт в День России.

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