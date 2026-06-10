Парламентская конференция с участием депутатов СЗФО и гостей из Запорожья, ЛНР и Северного Кавказа проходит в Новгороде

Спикер Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов и его заместитель Игорь Дитрих участвуют в 69-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая проходит в Великом Новгороде. На парламентский форум приехали председатели и представители законодательных органов 11 субъектов СЗФО, а также руководители парламентов Республики Дагестан, Республики Северная Осетия-Алания, Запорожской области, Луганской Народной Республики, сообщили Псковской Ленте Новостей в Собрании.

Фотографии Новгородской областной Думы

Перед началом рабочего заседания парламентарии возложили цветы к памятнику «Тысячелетие России» и Вечному огню Славы в Новгородском кремле.

В повестке конференции ПАСЗР – более 30 законодательных инициатив и обращений, затрагивающих социально-экономическое развитие регионов и поддержку граждан.

«Все обсуждаемые темы очень злободневные. Сегодня на парламентской конференции собралось представительство регионов Северо-Запада и гости, а, можно даже сказать, близкие друзья, из Запорожья, ЛНР, Северного Кавказа. Страна у нас большая, регионы разные, но когда мы собираемся вот так вместе, видим, что проблемы – схожие. Эти системные вопросы нужно выносить на общее обсуждение и решать сообща, вот так, сидя локоть к локтю», - рассказал о парламентском взаимодействии субъектов РФ Игорь Дитрих.



Обращения в федеральные органы власти и разработанные регионами законопроекты направлены на совершенствование федерального законодательства. Приехавшие на конференцию делегации поддержали инициативы в сфере ветеринарии, АПК, экологии, регионального государственного надзора в жилищном строительстве, земельных отношений, пенсионного обеспечения, налогового регулирования, поддержки участников СВО и членов их семей. Также единогласную поддержку участников конференции ПАСЗР получило рассмотренное ранее постоянным комитетом по культурной политике и туризму обращение к министру культуры РФ по вопросу разработки национального проекта в сфере сохранения объектов культурного наследия РФ.