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Парламентская конференция с участием депутатов СЗФО и гостей из Запорожья, ЛНР и Северного Кавказа проходит в Новгороде

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Спикер Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов и его заместитель Игорь Дитрих участвуют в 69-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая проходит в Великом Новгороде. На парламентский форум приехали председатели и представители законодательных органов 11 субъектов СЗФО, а также руководители парламентов Республики Дагестан, Республики Северная Осетия-Алания, Запорожской области, Луганской Народной Республики, сообщили Псковской Ленте Новостей в Собрании. 

Фотографии Новгородской областной Думы

Перед началом рабочего заседания парламентарии возложили цветы к памятнику «Тысячелетие России» и Вечному огню Славы в Новгородском кремле.

В повестке конференции ПАСЗР – более 30 законодательных инициатив и обращений, затрагивающих социально-экономическое развитие регионов и поддержку граждан.

«Все обсуждаемые темы очень злободневные. Сегодня на парламентской конференции собралось представительство регионов Северо-Запада и гости, а, можно даже сказать, близкие друзья, из Запорожья, ЛНР, Северного Кавказа. Страна у нас большая, регионы разные, но когда мы собираемся вот так вместе, видим, что проблемы – схожие. Эти системные вопросы нужно выносить на общее обсуждение и решать сообща, вот так, сидя локоть к локтю», - рассказал о парламентском взаимодействии субъектов РФ Игорь Дитрих.
 


Обращения в федеральные органы власти и разработанные регионами законопроекты направлены на совершенствование федерального законодательства. Приехавшие на конференцию делегации поддержали инициативы в сфере ветеринарии, АПК, экологии, регионального государственного надзора в жилищном строительстве, земельных отношений, пенсионного обеспечения, налогового регулирования, поддержки участников СВО и членов их семей. Также единогласную поддержку участников конференции ПАСЗР получило рассмотренное ранее постоянным комитетом по культурной политике и туризму обращение к министру культуры РФ по вопросу разработки национального проекта в сфере сохранения объектов культурного наследия РФ.

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Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

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