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Общероссийский профсоюз образования выразил благодарность псковским коллегам

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В адрес Псковского областного совета профессиональных союзов поступило письмо с благодарностью от имени Общероссийского профсоюза образования, в котором выражается искренняя признательность за помощь в организации и проведении II Всероссийского форума учителей русского языка и литературы, который состоялся 4–7 июня, в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили профсоюзы Псковской области в своем канале в мессенджере Мах. 

Фото: Профсоюзы Псковской области / Мах

Форум собрал более 200 участников из 67 субъектов Российской Федерации. Столь широкое представительство подтверждает статус мероприятия как значимого события в профессиональной жизни педагогов страны, заметили в облсовпрофе. Форум стал не просто ежегодной встречей учителей, а полноценным инструментом реализации государственной языковой политики РФ. Мероприятие вписалось в систему поручений, предусмотренных распоряжением правительства РФ от 26 мая 2026 года.

«Среди ключевых результатов, которых удалось достичь, повышение качества преподавания русского языка и литературы, укрепление общероссийской гражданской идентичности через литературное наследие, повышение уровня речевой культуры педагогического сообщества и распространение эффективных методик и профессиональное развитие учителей», - поделились в облсовпрофе.

Особые слова благодарности выражены руководителю и персоналу гостиницы «Ольгинская» за теплый прием и создание комфортных условий для гостей форума.

«Вместе мы делаем большое дело для сохранения и развития великого русского языка и культуры!» — отметил руководитель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.
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Иванов Игорь Олегович

Иванов Игорь Олегович

Председатель Псковского областного совета профсоюзов

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