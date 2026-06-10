Общероссийский профсоюз образования выразил благодарность псковским коллегам

В адрес Псковского областного совета профессиональных союзов поступило письмо с благодарностью от имени Общероссийского профсоюза образования, в котором выражается искренняя признательность за помощь в организации и проведении II Всероссийского форума учителей русского языка и литературы, который состоялся 4–7 июня, в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили профсоюзы Псковской области в своем канале в мессенджере Мах.

Фото: Профсоюзы Псковской области / Мах

Форум собрал более 200 участников из 67 субъектов Российской Федерации. Столь широкое представительство подтверждает статус мероприятия как значимого события в профессиональной жизни педагогов страны, заметили в облсовпрофе. Форум стал не просто ежегодной встречей учителей, а полноценным инструментом реализации государственной языковой политики РФ. Мероприятие вписалось в систему поручений, предусмотренных распоряжением правительства РФ от 26 мая 2026 года.

«Среди ключевых результатов, которых удалось достичь, повышение качества преподавания русского языка и литературы, укрепление общероссийской гражданской идентичности через литературное наследие, повышение уровня речевой культуры педагогического сообщества и распространение эффективных методик и профессиональное развитие учителей», - поделились в облсовпрофе.

Особые слова благодарности выражены руководителю и персоналу гостиницы «Ольгинская» за теплый прием и создание комфортных условий для гостей форума.