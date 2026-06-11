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Юрист рассказал, могут ли родители читать переписки ребенка в соцсетях

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Родители имеют право не только ограничивать время использования электронных устройств своими детьми, но и знакомиться с содержанием их переписок, однако это еще и этический вопрос, рассказал юрист, преподаватель кафедры гражданского права университета имени Олега Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.

По словам юриста, часть 2 статьи 23 конституции РФ закрепляет право каждого гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, но вместе с тем, согласно семейному кодексу РФ, родители несовершеннолетних детей несут ответственность за их воспитание и развитие.

«Родители имеют право не только ограничивать время использования мобильных телефонов, планшетов и компьютеров по отношению к своим детям, но и знакомиться с содержанием их переписок», - сказал Виталий Сбитнев.

Однако вопрос о конфиденциальности переписки несовершеннолетних детей не только правовой, но и этический, отметил эксперт.

«Родителям необходимо выстраивать доверительные отношения с детьми, чтобы не было необходимости тайно читать их переписку или принуждать своих детей к тому, чтобы они без собственного желания показали переписку», - сказал Виталий Сбитнев.

Юрист добавил, что согласно части 2 статьи 38 конституции РФ на родителях лежит обязанность по воспитанию детей - и если такая обязанность выполняться не будет, то родители могут быть ограничены в родительских правах или вовсе их лишены. Если же ребенок причинит вред третьим лицам, то родители также могут быть привлечены к ответственности за действия своих детей, пишет РИА Новости.

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