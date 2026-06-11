Стало известно, какие продукты нельзя есть в жару

Жирная, жареная и копченая пища увеличивает нагрузку на организм во время жаркой погоды, сладкие газировки лишь усилят жажду, а крепкий кофе и алкоголь приводят к обезвоживанию, сообщила главный врач городской поликлиники № 220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова.

Сильная жара держится в столице уже несколько дней. По прогнозам синоптиков, температура пойдет на спад в воскресенье.

«От жирного, жареного и копченого в жару лучше отказаться, поскольку тяжелая пища увеличивает нагрузку на организм. Сладкие газировки лишь усилят жажду, а крепкий кофе и алкоголь приводят к обезвоживанию», — рассказала Анна Косенкова.

По ее словам, предпочтение стоит отдавать чистой воде, минеральной воде или зеленому чаю, овощам и фруктам, особенно огурцам и томатам, богатым влагой и калием, а также листовому салату, шпинату и другой зелени, пишет РИА Новости.