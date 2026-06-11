Самые неоправданно высокие зарплаты у депутатов и политиков — опрос

Самые неоправданно высокие зарплаты у депутатов и политиков. Так считает 21% псковичей. Представители сильного пола чаще называют чиновников и руководителей, а женщины — футболистов и блогеров. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала в России SuperJob в ходе опроса, который прошел с 22 мая по 3 июня, в нем приняли участие представители экономически активного населения из города.

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Самые неоправданно высокие зарплаты — у депутатов и политиков. Об этом рассказали 21% псковичей. На второй строчке рейтинга — директора и руководители (11%). Доходы программистов назвали завышенными 8% опрошенных. Столько же голосов набрали государственные служащие.

Среди прочих профессий участники опроса упомянули менеджеров (7%), футболистов (5%), риелторов (4%), блогеров, курьеров (3%) и артистов (по 2%). Лишь 1% опрошенных назвал переоцененными доходы банковских работников, еще столько же — юристов. 6% горожан уверены, что любой труд должен хорошо оплачиваться. Еще 9% указали другие профессии: аудиторов, водителей, косметологов, маркетологов, стоматологов, репетиторов, продавцов, экономистов и прочие.

Мужчины чаще называли сверхвысокими доходы чиновников, депутатов, менеджеров и директоров, а женщины — футболистов и блогеров. Горожанки также чаще отмечали, что любая работа должна иметь достойное вознаграждение.