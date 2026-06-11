Курсантам в Пскове рассказали о формировании гражданской позиции молодежи перед Днем России

Представители управления Минюста России по Псковской области провели лекцию для курсантов Псковского филиала университета ФСИН, акцентировав внимание на значении Дня России и формировании гражданской позиции молодежи, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: управление Минюста России по Псковской области

Лекция состоялась в преддверии государственного праздника и охватила ключевые аспекты, формирующие гражданскую позицию и патриотизм молодого поколения. Особое внимание уделили истории становления государственного суверенитета Российской Федерации и появлению праздника 12 июня, а также рассмотрели официальные символы России — герб, флаг и гимн, как важные атрибуты государственности.

В ходе мероприятия участники обсудили народное единство и противодействие идеологии терроризма и экстремизма. Представители управления подчеркнули важность объединения общества перед современными вызовами и угрозами. Они также рассказали о координирующих функциях Минюста в профилактике экстремизма и механизмах взаимодействия с правоохранительными органами, прокуратурой и местным самоуправлением.

В завершение встречи спикеры отметили необходимость сохранения духовно-нравственных ценностей, которые являются основой российского общества. Они подчеркнули, что формирование гражданской и правовой культуры у будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы способствует успешной службе на благо Отечества. Участникам продемонстрировали видеоролик Минюста России.