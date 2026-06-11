 
Общество

Правительственный доклад об исполнении концессионных соглашений впервые рассмотрят в региональном парламенте

0

Новыми положениями федерального закона «О концессионных соглашениях», вступившими в силу 1 марта текущего года, установлена регулярная отчётность органов власти субъекта РФ перед региональным парламентом о состоянии контроля за исполнением концессионных соглашений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

В исполнение требований федерального законодательства губернатор Михаил Ведерников направил в Законодательное Собрание соответствующий доклад по итогам 2025 года в установленные сроки – не позднее 1 июня года, следующего за отчётным периодом.

На территории Псковской области по состоянию на начало года действуют восемь концессионных соглашений с объёмом планируемых инвестиций более 7,2 млрд рублей. Шесть концессионных соглашений заключены в сфере теплоснабжения (котельные), одно – в сфере образования (школа), одно – в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Ежегодная отчётность перед законодательным органом направлена на повышение прозрачности и эффективности контроля за реализацией инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры.

Перед сессионным обсуждением направленный в Собрание доклад рассмотрят все парламентские комитеты. Напомним, 56-я сессия Законодательного Собрания Псковской области назначена на 18 июня.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026