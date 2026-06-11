Правительственный доклад об исполнении концессионных соглашений впервые рассмотрят в региональном парламенте

Новыми положениями федерального закона «О концессионных соглашениях», вступившими в силу 1 марта текущего года, установлена регулярная отчётность органов власти субъекта РФ перед региональным парламентом о состоянии контроля за исполнением концессионных соглашений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

В исполнение требований федерального законодательства губернатор Михаил Ведерников направил в Законодательное Собрание соответствующий доклад по итогам 2025 года в установленные сроки – не позднее 1 июня года, следующего за отчётным периодом.

На территории Псковской области по состоянию на начало года действуют восемь концессионных соглашений с объёмом планируемых инвестиций более 7,2 млрд рублей. Шесть концессионных соглашений заключены в сфере теплоснабжения (котельные), одно – в сфере образования (школа), одно – в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Ежегодная отчётность перед законодательным органом направлена на повышение прозрачности и эффективности контроля за реализацией инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры.

Перед сессионным обсуждением направленный в Собрание доклад рассмотрят все парламентские комитеты. Напомним, 56-я сессия Законодательного Собрания Псковской области назначена на 18 июня.