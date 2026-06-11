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Руководителя псковского предприятия ж/д транспорта оштрафовали за нарушение требований охраны труда

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Руководитель предприятия железнодорожного транспорта оштрафован за нарушение требований охраны труда по постановлению Псковского транспортного прокурора, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве. 

Прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства и выявила, что в Опытной путевой машинной станции №8 - структурном подразделении Октябрьской дирекции по ремонту пути «Путьрем» - структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД» не соблюдаются на организованных предприятием железнодорожного транспорта рабочих местах требования охраны и условий труда.

Псковский транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда). По результатам его рассмотрения начальник предприятия железнодорожного транспорта привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

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