Руководителя псковского предприятия ж/д транспорта оштрафовали за нарушение требований охраны труда

Руководитель предприятия железнодорожного транспорта оштрафован за нарушение требований охраны труда по постановлению Псковского транспортного прокурора, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства и выявила, что в Опытной путевой машинной станции №8 - структурном подразделении Октябрьской дирекции по ремонту пути «Путьрем» - структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД» не соблюдаются на организованных предприятием железнодорожного транспорта рабочих местах требования охраны и условий труда.

Псковский транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда). По результатам его рассмотрения начальник предприятия железнодорожного транспорта привлечен к административной ответственности в виде штрафа.